Effetto Thunberg | i ricercatori che misurano come Greta ha rilanciato l’attivismo climatico

(Di martedì 2 febbraio 2021) È la prima volta che l’influenza disul pubblico americano viene misurata in termini empirici. Attraverso un’indagine su un campione rappresentativo della popolazione americana dai 18 anni in su, alcunihanno esaminato il ruolo dinel motivare l’azione collettiva sulla crisi climatica. E hanno determinato l’. Insieme ad altri otto, Anandita Sabherwal del dipartimento di psicologia a Cambridge ed Edward W. Maibach, del Mason Center for Climate Change Communication alla George Mason University, hanno scoperto che l’esposizione asi trasforma in una maggiore “efficacia collettiva” – la convinzione che con uno sforzo collettivo, un gruppo ...

Non sorprende, dunque, che i media l'abbiano ribattezzato il «fratellino di Greta». «A me ... Cheti fa essere famoso? Non ci penso n mi interessa. Sono un bambino come tutti gli altri: ...... quella rompiscatole di Greta, le genti del Nord ?, ma quando si materializza lo fa in ... L'straniante, a ben vedere, è dato dalla scelta di questo tono in fondo imparziale, così ...