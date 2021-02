Dustin Diamond | le star di Baysde School ricordano Screech | Era un genio della commedia

(Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo la scomparsa dia soli 44 anni, le altredi Baysidel'attore con dei messaggi su Twitter. Nelle scorse ore è stata diffusa la notiziascomparsa di, l'attore celebre per aver interpretato il ruolo di Samuel "" Powers nella serie tv anni '90 Bayside. E proprio i membri del cast del popolare telefilm hanno voluto ricordarlo con dei messaggi di cordoglio su Twitter. Appena qualche settimana fa,aveva scoperto di essere affetto da un tumore maligno al quarto stadio, e dopo essere stato ricoverato in ospedale, aveva dato inizio alle prime sessioni di chemioterapia. Purtroppo però, nella giornata di ieri, l'attore 44enne è ...

