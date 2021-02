DayDreamer Anticipazioni, Puntate 8-12 Febbraio 2021: Leyla ed Emre si Sposano! (Di martedì 2 febbraio 2021) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dall’8 al 12 Febbraio: Leyla ed Emre decidono di sposarsi in gran segreto, mentre Can e Sanem non sanno come annunciare il loro matrimonio alle rispettive madri… DayDreamer, che adesso fa compagnia ai telespettatori tutti i giorni della settimana, va avanti. Il lieto fine tra Can e Sanem sembra essersi molto avvicinato, ma nella settimana dall’8 al 12 sarà la stessa cosa per Leyla ed Emre. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Can e Sanem passano ore bellissime al capanno. Finalmente si sono riconciliati e, anche se Polen sembra essere intenzionata ad arrendersi, Huma la convince ad andare avanti. Can chiede ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 2 febbraio 2021), tramadall’8 al 12eddecidono di sposarsi in gran segreto, mentre Can e Sanem non sanno come annunciare il loro matrimonio alle rispettive madri…, che adesso fa compagnia ai telespettatori tutti i giorni della settimana, va avanti. Il lieto fine tra Can e Sanem sembra essersi molto avvicinato, ma nella settimana dall’8 al 12 sarà la stessa cosa pered. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Can e Sanem passano ore bellissime al capanno. Finalmente si sono riconciliati e, anche se Polen sembra essere intenzionata ad arrendersi, Huma la convince ad andare avanti. Can chiede ...

