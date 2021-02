Davide Astori | lo sfogo della moglie Francesca

(Di martedì 2 febbraio 2021) Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate'. 'Resto stupita da questo passo cosi avventato e dal fatto che venga fornita un'interpretazione parziale e contraddittoria di ...

Ultime Notizie dalla rete : Davide Astori

Francesca Fioretti, moglie di, indimenticato capitano della Fiorentina morto dopo un malore, sulla pagina Instagram si è sfogata commentando le indiscrezioni sulla conclusione dell'indagine sulla morte del giocatore, ...La giovane chiede giustizia per il compagno scomparso nel sonno due anni e mezzo fa: il calciatore. leggi anche l'articolo > Chi era: biografia, carriera, vita privata del ...“In questi anni ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulla morte di Davide e sul processo in corso. Ho sempre confidato che l’onestà e la pulizia che Davide ha dimostrato fuori e dentro il ...In queste ore si stanno diffondendo le notizie circa il processo. Le prime indiscrezioni sono state commentate così dalla Fioretti: «Resto stupita da questo passo così avventato dal fatto che venga fo ...