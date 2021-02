Crisi di governo, Mattarella convoca Draghi: la situazione (Di martedì 2 febbraio 2021) Crisi di governo, il presidente Mattarella prende atto che non esiste intesa e passa all’azione: domani incarico a Mario Draghi Conte ter affossato definitivamente, tocca a Mario Draghi. Al termine di una giornata di consultazioni convulsa e improduttiva, Roberto Fico ha comunicato al presidente Mattarella che non esiste accordo tra la maggioranza. E allora, due L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 febbraio 2021)di, il presidenteprende atto che non esiste intesa e passa all’azione: domani incarico a MarioConte ter affossato definitivamente, tocca a Mario. Al termine di una giornata di consultazioni convulsa e improduttiva, Roberto Fico ha comunicato al presidenteche non esiste accordo tra la maggioranza. E allora, due L'articolo proviene da Inews.it.

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - michelangelocrt : @matteosalvinimi È il momento della responsabilità. Un governo guidato da Draghi per portare l’Italia fuori dalla c… - ezio_stellato : Piena crisi COVID,il governo Italiano fa la prosa #Draghi -