Creative HS-720 V2: ecco le cuffie per riunioni adatte a ogni tasca (Di martedì 2 febbraio 2021) Creative Technology ha annunciato da poco le Creative HS-720 V2, le cuffie usb in grado di semplificare la comunicazione online Creative, leader mondiale nella realizzazione di prodotti di intrattenimento digitale, ha recentemente annunciato un nuovo headset pensato appositamente per il lavoro da remoto. Queste cuffie, ridisegnate e migliorate, rappresentano la soluzione perfetta per chi ha bisogno di svolgere numerose riunioni online, anche nella stessa giornata. In più, per essere un prodotto pensato per il mondo del lavoro, sono ottime anche per guardare un film oppure per giocare ai videogiochi. Le Creative HS-720 V2 offrono una soluzione semplice per tenere una videoconferenza senza dover installare software aggiuntivi. Arrivano con un design rivisitato e sono ...

