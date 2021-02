Covid, zone gialle e arancioni: ecco quando è consentito spostarsi da una regione all’altra (Di martedì 2 febbraio 2021) Precisazioni importanti sono arrivate in queste ore sul tema coronavirus e sullo spostamento tra regioni. Il 15 febbraio arriverà a naturale scadenza il decreto del Governo, che impone il divieto di spostamenti. Il Comitato Tecnico Scientifico dovrà quindi comunicare all’esecutivo quali dovrebbero essere le ulteriori misure da attuare anche dopo quella data. Ma in tanti si chiedono quali siano le deroghe attuali che possono consentire ad una persona di entrare in un altro territorio regionale. Sono state le Faq del governo a chiarire molti punti su cui c’erano ancora dei dubbi. Infatti, sono presenti alcune eccezioni che permettono ad un cittadino di spostarsi. Come sappiamo, è permesso il rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione ed è possibile andare nella seconda casa, anche se si trova in un’altra regione. Alcune limitazioni ci sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Precisazioni importanti sono arrivate in queste ore sul tema coronavirus e sullo spostamento tra regioni. Il 15 febbraio arriverà a naturale scadenza il decreto del Governo, che impone il divieto di spostamenti. Il Comitato Tecnico Scientifico dovrà quindi comunicare all’esecutivo quali dovrebbero essere le ulteriori misure da attuare anche dopo quella data. Ma in tanti si chiedono quali siano le deroghe attuali che possono consentire ad una persona di entrare in un altro territorio regionale. Sono state le Faq del governo a chiarire molti punti su cui c’erano ancora dei dubbi. Infatti, sono presenti alcune eccezioni che permettono ad un cittadino di. Come sappiamo, è permesso il rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione ed è possibile andare nella seconda casa, anche se si trova in un’altra. Alcune limitazioni ci sono ...

LegaSalvini : MARCO TRAVAGLIO ANCORA CI SPERA: CONTE PREMIER, SUL COVID È ANDATO BENISSIMO ?????? - Agenzia_Ansa : Il Colosseo, i Musei Vaticani la Galleria Borghese a Roma, Palazzo Ducale a Genova, la Galleria Nazionale di Urbino… - Mariodarkmatter : 499 morti di #Covid anche oggi. L'indice Rt non può essere il solo discriminante per il calcolo del colore delle z… - frafrrafry : @Cosimo53086756 @fravolosamente @MadameA02 @liber_vir @SL0g0ut @x_vlover Se a novembre ci si poteva spostare tra re… - AssPiuE : RT @piueuofficial: Uno studio della Bce ha messo in evidenza che non solo le zone più colpite hanno visto la riduzione delle ore lavoro ma… -