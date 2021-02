Consultazioni Fico – DIRETTA | il PD propone il “lodo Orlando”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ultim’ora:: “Domani confronto sul programma a Montecitorio” Concluse lecon tutte le forze politiche che fanno riferimento alla maggioranza. “Dagli incontri con le forze politiche è emersa la disponibilità comune a procedere su un confronto comune per raggiungere una sintesi.” fa sapere il Presidente. L’incontro si terrà domani, 1° Febbraio. Alle ore 16 iniziano ledicon il M5S. Seguiranno poi gli incontri con il PD, Italia Viva, e Liberi e Uguali. M5S e PD chiedono Conte e un cronoprogramma. Alle 16 hanno avuto inizio ledel Presidentecon la delegazione del Movimento 5 Stelle. Successivamente, toccherà al Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali. Ricordiamo che il Presidente della ...

L'avvio dell'esplorazione del presidente della Camera Robertoha segnato un iniziale salto di ... dopo non aver dato disponibilità nellecon il capo dello Stato? Nelle ricostruzioni ...Ancora ventiquattro ore e l'esploratoredovrà salire al Colle per riferire al Capo dello Stato ...e poi il presidente della Camera potrebbe anche tentare un secondo giro di. Il ...Dario Franceschini potrebbe essere l'uomo che, dietro alle quinte, sta manovrando le consultazioni sul governo dimissionario... A favore suo.Ieri i lavori si erano protratti fino alle 21, oggi la deadline è fissata per le ore 13. Queste le parole di Ivan Scalfarotto, parlamentare di Italia Viva, ospite ad Agorà Rai Tre, sulle trattative pe ...