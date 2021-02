Basket femminile | le convocate dell’Italia ai raggi X per Danimarca e Romania

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ci stiamo avvicinando agli ultimi match che l’Italia dovrà affrontare per le qualificazioni agli Europei femminili.giovedì esabato sono le ultime due fatiche prima della conclusione di un percorso iniziato con l’incertezza e proseguito con due bei colpi prima proprio contro le rumene e poi contro la Repubblica Ceca. Andiamo a vedere, in breve, come sta andando la stagione delle azzurre chiamate da Lino Lardo. BEATRICE ATTURA Non sono solo le due partite di Riga ad aver provocato la conferma della romana con pedigree cestistico texano. 7.6 i suoi punti di media in campionato, dove c’è abbastanza abbondanza nei ruoli di 1 e 2 da permetterle di gestirsi lei e farsi gestire da Giampiero Ticchi in vista degli appuntamenti importanti. Poche fiammate negli ultimi tempi, ma sa esattamente come e quando farsi notare. MARTINA BESTAGNO In ...