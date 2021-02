ATP-WTA Melbourne 2021, orari e programma italiani 3 febbraio. Ordine partite, tv, streaming dei tornei (Di martedì 2 febbraio 2021) Ancora una giornata a forti tinte italiane, quella che si apre stanotte a Melbourne. Quattro gli azzurri impegnati sui campi che, tra una settimana, ospiteranno gli Australian Open rinviati a febbraio, in una cornice senza dubbio diversa da qualsiasi altra. Si comincerà subito con l’atteso debutto sul circuito, per il 2021, di Jannik Sinner: l’altoatesino sfida l’australiano Aleksandar Vukic, in un match in cui parte con i netti favori del pronostico. Ed è anche l’unico ad averli stanotte: Salvatore Caruso dovrà battagliare per tentare di avere ragione dell’americano Tennys Sandgren (e a Roma ci è anche riuscito, ma in condizioni più favorevoli al siciliano), Stefano Travaglia troverà il mai domo Sam Querrey, anche se in un periodo non facilissimo, mentre Jasmine Paolini prova a non porsi limiti sfidando la ceca Karolina Muchova. I ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Ancora una giornata a forti tinte italiane, quella che si apre stanotte a. Quattro gli azzurri impegnati sui campi che, tra una settimana, ospiteranno gli Australian Open rinviati a, in una cornice senza dubbio diversa da qualsiasi altra. Si comincerà subito con l’atteso debutto sul circuito, per il, di Jannik Sinner: l’altoatesino sfida l’australiano Aleksandar Vukic, in un match in cui parte con i netti favori del pronostico. Ed è anche l’unico ad averli stanotte: Salvatore Caruso dovrà battagliare per tentare di avere ragione dell’americano Tennys Sandgren (e a Roma ci è anche riuscito, ma in condizioni più favorevoli al siciliano), Stefano Travaglia troverà il mai domo Sam Querrey, anche se in un periodo non facilissimo, mentre Jasmine Paolini prova a non porsi limiti sfidando la ceca Karolina Muchova. I ...

