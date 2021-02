ATP Cup 2021 | calendario 3 febbraio | orari | tv | streaming | programma | ordine di gioco

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ci sarà domani il secondo giorno dell’ATP Cup, che giunge già a un momento di verdetti per quanto riguarda la seconda edizione, e precisamente all’interno dei quattro raggruppamenti di cui è composta quest’anno. L’Italia continua il suo percorso contro la Francia, in un match dai contorni quantomeno difficili da decifrare, visti gli accoppiamenti in campo prima del doppio. In Germania-Canada farà invece spettacolo il match tra Alexander Zverev e Denis Shapovalov. La sessione notturna regalerà una sfida a tutto campo tra Stefanos Tsitsipas e Alex de Minaur sulla Rod Laver Arena, mentre la John Cain Arena potrà godere del ritorno in campo di Daniil Medvedev, opposto a Kei Nishikori in un match che più d’uno si augura spettacolare. L’ATP Cup continuerà questa notte. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e insul sito e sulla pagina Facebook della ...

Eurosport_IT : Un bel buongiorno arriva da Matteo #Berrettini e Fabio #Fognini: Italia batte Austria 2-1 ???????? #EurosportTENNIS… - Giornottennis : Tanto da raccontare dei match australiani, tante sorprese (sconfitte Thiem, Sabalenka, Gauff), qualche forfait (Nad… - zazoomblog : VIDEO Italia-Austria 2-1 ATP Cup: highlights e sintesi. Berrettini che show! Battuto Thiem! - #VIDEO #Italia-Austr… - MasterblogBo : MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - L'Italia di Vincenzo Santopadre supera l'Austria per 2-1 nel confronto che ha a… - infoitsport : ATP Cup 2021, Fabio Fognini si fa sorprendere da Dennis Novak. Austria avanti 1-0 sull'Italia -

Per Rafa Nadal che si ferma e Roger Federer che torna, c'è un Novak Djokovic che vola spedito. Il serbo numero 1 al mondo infatti ha portato a casa con un doppio 7 - 5 la partita dell', in corso sul cemento della John Cain Arena di Melbourne, contro il canadese Denis Shapovalov. Nell'ambito della stessa competizione, a squadre, da segnalare l'importante successo di Matteo ...Vittoria all'esordio per l'Italia nell'2021 . A Melbourne gli azzurri battono 2 - 1 l'Austria . Un successo in rimonta, in una sfida cominciata in salita dopo la netta sconfitta (6 - 3; 6 - 2) di Fabio Fognini contro Dennis Novak. ...TENNIS – E’ cominciata bene l’avventura dell’Italia alla Atp Cup 2021, in corso di svolgimento questa settimana sui campi di Melbourne. La formazione azzurra infatti nella sfida d ...Ci sarà domani il secondo giorno dell’ATP Cup, che giunge già a un momento di verdetti per quanto riguarda la seconda edizione, e precisamente all’interno dei quattro raggruppamenti di cui è composta ...