Noovyis : (Angelo Vassallo riuscì a smentire i luoghi comuni del Sud: un modello di bella politica) Playhitmusic - - ilfattoblog : Angelo Vassallo riuscì a smentire i luoghi comuni del Sud: un modello di bella politica - 36Antignani : @corrmezzogiorno Angelo Vassallo e Acciaroli, una storia d'amore e di appartenenza #fondazioneangelovassallo - Jonovan32835379 : #inaugurazioneannogiudiziario La partecipazione del Card. Angelo De Donatis. In rappresentanza del suo sovrano, in… - RTAlive1 : Ettore Bassi sarà Angelo Vassallo, il Sindaco pescatore -

Ultime Notizie dalla rete : Angelo Vassallo

Il Fatto Quotidiano

«Grazie per la Sua testimonianza», così Bergoglio al presidente della Fondazione: «È una grande emozione ricevere la missiva di Papa Francesco, perché le sue parole incidono forza e ...Lolita Lobosco e la nuova fiction Rai, diretta da Luca Miniero e prodotta daBarbagallo e Luca Zingaretti, in collaborazione con Rai Fiction. La serie con Luisa Ranieri ... Alessioe Raz ...“Grazie per la Sua testimonianza”. Queste le parole scritte da Papa Francesco a Dario Vassallo, il fratello del sindaco della città di Pollica, nel Cilento, Angelo Vassallo, che venne trucidato con no ...Papa Francesco ha scritto una lettera a Dario Vassallo, fratello di Angelo, dopo aver ricevuto in dono il libro “La verità negata. Chi ha ucciso il sindaco Pescatore”. «Grazie per la Sua testimonianza ...