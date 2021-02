"Vogliamo il Mes", "Noi il reddito di cittadinanza". Renziani-M5s, stanno volando gli stracci: Mattarella ora che fa? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un Vietnam, il tavolo a Montecitorio sul cronoprogramma della eventuale nuova maggioranza giallorossa. Si ripropone subito lo scontro tra le forze politiche in ballo: Pd, M5s e Italia Viva. Insomma, rissa ancor prima del varo del nuovo esecutivo. Tanto che ci si chiede come si possa sperare di dar vita a un simile governo, considerati i presupposti. Secondo quanto si apprende, sarebbe subito tornato a dividere i partiti l'argomento del Mes sanitario, cavallo di battaglia di Italia Viva e Matteo Renzi, uno dei punti per i quali aveva rotto e sui quali, però, sembrava possibile una mediazione. Situazione che potrebbe spingere Sergio Mattarella a percorrere strade alternative. Stando a quanto rivela l'Ansa, Italia Viva avrebbe chiesto proprio il ricorso al Mes al tavolo sul programma condiviso di governo. I Renziani avrebbero aperto anche a una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un Vietnam, il tavolo a Montecitorio sul cronoprogramma della eventuale nuova maggioranza giallorossa. Si ripropone subito lo scontro tra le forze politiche in ballo: Pd, M5s e Italia Viva. Insomma, rissa ancor prima del varo del nuovo esecutivo. Tanto che ci si chiede come si possa sperare di dar vita a un simile governo, considerati i presupposti. Secondo quanto si apprende, sarebbe subito tornato a dividere i partiti l'argomento del Mes sanitario, cavallo di battaglia di Italia Viva e Matteo Renzi, uno dei punti per i quali aveva rotto e sui quali, però, sembrava possibile una mediazione. Situazione che potrebbe spingere Sergioa percorrere strade alternative. Stando a quanto rivela l'Ansa, Italia Viva avrebbe chiesto proprio il ricorso al Mes al tavolo sul programma condiviso di governo. Iavrebbero aperto anche a una ...

NoExcuses68 : E insomma, quello che 'Non ci interessano le poltrone' e 'Vogliamo il Mes, non meb' ha puntualmente presentato la l… - ggargiulo3 : Tweet che mi sembra invecchi bene ...vedremo come andrà a finire questa tarantella dopo ritiro ministri, apertura c… - CinziaSimone3 : RT @marieta99044909: Consultazioni Zingaretti: Conte, lege elettorale M5s: Conte, non vogliamo il MES LEU: Conte IV: come, con quali strume… - AngeloManca76 : @matteorenzi MES, giustizia, cash back, rotelle e monopattini, RDC, degrado istituzionale, squadra di governo infim… - Rf56jilg : #fico #camera #renzi #vogliamo #mes vogliamo #verdini # -