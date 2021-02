Tuffi | posticipate le quattro tappe della World Series | le decisioni della Fina

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sarannoin data da definire il prossimo autunno ledi. Così ha annunciato la, che si vede obbligata a prendere questa decisione a causa delle problematiche legate al contenimentopandemia. Salta definitivamente, invece, il programma che prevedeva le duecinesi a Zhuhai e Xi an, quella canadese a Montreal e quella russa a Kazan. SportFace.

