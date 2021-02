Torino, è Mandragora il dopo-Meité: trattativa ai dettagli, la formula del trasferimento (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come riferisce la redazione di Sky Sport, la formula dell'affare Mandragora è quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Leggi su 90min (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come riferisce la redazione di Sky Sport, ladell'affareè quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto.

forumJuventus : Di Marzio: 'Ok della Juve, Mandragora al Torino in dirittura d'arrivo. Prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto… - DiMarzio : #Torino-#Mandragora ai dettagli: le società stanno preparando i documenti - AlfredoPedulla : #Mandragora-#Torino: c’è la quadratura. In serata sviluppi su #Rugani e i granata, c’è anche il #Parma - JuveReTransfers : RT @TuttoMercatoWeb: Mandragora, Rugani, Kastanos. Tuttosport: 'Rinforzi juventini e l'ira dei tifosi del Torino' - serieAnews_com : ?? Asse #Juventus-#Torino: #Mandragora e #Rugani in granata, i tifosi non la prendono bene ?? -