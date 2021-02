Tiri liberi sul basket orobico Solo conferme dal derbissimo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Solo conferme emerse dal derbissimo vinto da Treviglio. Eccole. I «bancari» possono riprendere l’inseguimento ai playoff; la Withu ha ulteriormente ritardato la faticosa rincorsa al penultimo posto della graduatoria. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 febbraio 2021)emerse dalvinto da Treviglio. Eccole. I «bancari» possono riprendere l’inseguimento ai playoff; la Withu ha ulteriormente ritardato la faticosa rincorsa al penultimo posto della graduatoria.

Ultime Notizie dalla rete : Tiri liberi A2 - Quinta vittoria di fila per l'Alma Patti (77 - 56) al Bolzano

Tiri da 2: 30/54 " Tiri da 3: 3/12 " Tiri Liberi: 8/12 " Rimbalzi: 34 10+24 (Coppolino 5) " Assist: 21 (Galbiati 6) " Palle Recuperate: 14 (Cupido 6) " Palle Perse: 14 (Boccalato 4) ACCIAIERIE ...

Basket Serie B: S. Bernardo Alba, che colpo a Rimini!

... 1/4), Borislav georgiev Mladenov 4 (0/5, 1/4), Tommaso Rinaldi 0 (0/0, 0/0), Alexander Simoncelli 0 (0/0, 0/0), Tito Riva 0 (0/0, 0/0), Ettore Semprini cesari 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 17 " ...

Basket – Pesante passo falso della Virtus Cassino sul parquet della Virtus Arechi Salerno

I campani vincono con il risultato di 88-72Virtus Arechi Salerno - BPC Virtus Cassino 88-72 (22-18, 19-16, 26-16, 21-22) ...

Per la Givova scafati arriva la terza vittoria consecutiva. Stella Azzurra battuta 86-65

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Contro il fanalino di coda del girone rosso del campionato di serie A2 maschile, la Givova Scafati ha sfruttato al massimo il vantaggio del fattore campo e l ...

