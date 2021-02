Suning dice no a Bc Partners per l’Inter (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il dialogo tra Bc Partners e Suning per l’Inter si è interrotto da circa 10 giorni. Il gruppo cinese ora valuterà altre opzioni tra i fondi interessati. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il dialogo tra Bcpersi è interrotto da circa 10 giorni. Il gruppo cinese ora valuterà altre opzioni tra i fondi interessati. L'articolo

Gazzetta_it : Inter, Suning dice no a BC Partners e apre a nuovi fondi - ChristianTolve : RT @CalcioFinanza: Suning dice no a Bc Partners per l'Inter: ora valuterà altri fondi - INTER291103 : RT @internewsit: BC Partners-Inter, si ferma tutto di colpo? Suning per il momento dice no - - internewsit : BC Partners-Inter, si ferma tutto di colpo? Suning per il momento dice no - - Dottor_Chi : RT @CalcioFinanza: Suning dice no a Bc Partners per l'Inter: ora valuterà altri fondi -