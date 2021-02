“Sì, lo dico qui…”. Walter Zenga, la bomba gossip arriva in diretta. Gelo al Live della D’Urso (Di lunedì 1 febbraio 2021) Venerdì 29 gennaio Walter Zenga è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare il figlio Andrea. Spesso Zenga junior ha raccontato il difficile legame con suo papà e quanto lo faccia soffrire questo distacco ma chiaramente non sapeva lo avrebbe rivisto in diretta. “Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e di quello che pensi, ma la verità è quella che viene raccontata – ha esordito Walter – Tu dici che non hai ricordi di infanzia, ma io ce li ho. Io ero sempre in giro per il mondo, ma mi assumo le mie responsabilità. Io mi prendo e mie responsabilità e ti dico solo una cosa, quando esci da qua, io ti aspetto perché io ci sono e ci sono sempre stato, ci incontriamo e parliamo da uomo a uomo”. “Forse pretendo qualcosa di troppo, però prima di me, fossi in te, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Venerdì 29 gennaioè entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare il figlio Andrea. Spessojunior ha raccontato il difficile legame con suo papà e quanto lo faccia soffrire questo distacco ma chiaramente non sapeva lo avrebbe rivisto in. “Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e di quello che pensi, ma la verità è quella che viene raccontata – ha esordito– Tu dici che non hai ricordi di infanzia, ma io ce li ho. Io ero sempre in giro per il mondo, ma mi assumo le mie responsabilità. Io mi prendo e mie responsabilità e tisolo una cosa, quando esci da qua, io ti aspetto perché io ci sono e ci sono sempre stato, ci incontriamo e parliamo da uomo a uomo”. “Forse pretendo qualcosa di troppo, però prima di me, fossi in te, ...

