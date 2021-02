Scontro Lukaku Ibrahimovic | Procura FIGC apre un’inchiesta | convocato Valeri

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ladellaha apertosul durotra Romelue Zlatandi martedì scorso in Coppa Italia: secondo quanto appreso dall’Ansa, laha aperto stamattinariguardo a quanto accaduto nel corso del derby di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio. Nelle prossime ore l’arbitrosarà ascoltato per avere la sua posizione sulloverbale tra i due giocatori. Leggi su Calcionews24.com

La Procura della FIGC ha aperto un'inchiesta sul durotra Romelue Zlatan Ibrahimovic di martedì scorso in Coppa ItaliaTutto come previsto. Questa mattina il procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto un'inchiesta sullotra Ibrahimovic enel derby di Coppa Italia.La notizia era nell'aria e adesso è ufficiale: stamattina la procura federale ha aperto un'inchiesta riguardante l'ormai famigerato scontro in Coppa Italia tra Zlatan Ibrahimovic ...Il direttore di gara sarà sentito nelle prossime ore per chiarire «il perimetro delle sanzioni già inflitte ai due calciatori» ...