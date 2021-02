Sanremo in alto mare: ipotesi rinvio ad aprile. Chiuso il "caso Fedez" - (Di lunedì 1 febbraio 2021) Paolo Giordano Festival sì, no, dopo. Nonostante giorni di polemiche e tiremmolla Sanremo rimane sempre a quota tre (ipotesi) Festival sì, no, dopo. Nonostante giorni di polemiche e tiremmolla Sanremo rimane sempre a quota tre (ipotesi). O si svolge regolarmente dal 2 al 6 marzo, con tutte le cautele del caso. Oppure si rinvia dopo la metà di aprile, come voci insistenti ma non ufficiali continuano a ripetere. Oppure si annulla e tanti saluti a tutti, anche se questo rimane lo scenario meno probabile. Per dirla tutta, forse a questo punto la situazione politica è meno ingarbugliata e, tra un Conte Ter e il tris di Sanremo, c'è più certezza a Palazzo Chigi che all'Ariston. Tutto dire. A un mese esatto dalla rituale conferenza di apertura della settimana ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Paolo Giordano Festival sì, no, dopo. Nonostante giorni di polemiche e tiremmollarimane sempre a quota tre () Festival sì, no, dopo. Nonostante giorni di polemiche e tiremmollarimane sempre a quota tre (). O si svolge regolarmente dal 2 al 6 marzo, con tutte le cautele del. Oppure si rinvia dopo la metà di, come voci insistenti ma non ufficiali continuano a ripetere. Oppure si annulla e tanti saluti a tutti, anche se questo rimane lo scenario meno probabile. Per dirla tutta, forse a questo punto la situazione politica è meno ingarbugliata e, tra un Conte Ter e il tris di, c'è più certezza a Palazzo Chigi che all'Ariston. Tutto dire. A un mese esatto dalla rituale conferenza di apertura della settimana ...

