CorriereCitta : Roma: 33enne accumula in strada così tanti rifiuti da impedire ai residenti di aprire le finestre - notizie36601426 : #Roma, incidente al Foro Italico: capitano dell'esercito 33enne perde il controllo della moto e muore - Il Messagge… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 33enne

Il Corriere della Città

Ilè deceduto in seguito ad un incidente con la sua moto, una Yamaha Mt 850. Trentatre anni, nato a Bari, l'ufficiale lavorava a Viterbo e viveva con la compagna a, dove risultava ...Bari piange Raffaele Smaldone, capitano dell'Esercito. Ilè deceduto ieri pomeriggio per le strade di, in seguito ad un incidente con la sua moto, una Yamaha Mt 850. Lo schianto si è verificato all'altezza dello svincolo di via Salaria sulla ...ROMA (ITALPRESS) - Nel secondo challenger consecutivo sul cemento indoor del Parc des Expositions di Quimper, in Francia, ha fatto un buon esordio nelle qualificazioni Matteo Viola. Il 33enne di Mestr ...Dai primi casi nella Capitale alla speranza dei vaccini. I primi casi sospetti scovati il 29 gennaio e poi confermati il giorno seguente. Da quel giorno in poi le nostre vite sono cambiate. In un anno ...