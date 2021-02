Programmi TV di stasera, lunedì 1 febbraio 2021. Su Rai1 Lino Guanciale è «Il Commissario Ricciardi» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lino Guanciale è Il Commissario Ricciardi Rai1, ore 21.40: Il Commissario Ricciardi - 1^Tv Fiction di Alessandro D’Alatri del 2020, con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti. Prodotta in Italia. Durata: 100 minuti. La condanna del sangue: Che succede a giocare con le illusioni, a cancellare i sogni? Carmela Calise, cartomante-usuraia, inventa il futuro e lo sbriciola tra le dita. Mentre la città di Napoli si apre alla primavera, nel solito trionfo di profumi e canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne nel sangue anche il ricordo di un’antica passione. E proprio l’indagine sulla morte della cartomante porta al primo incontro tra Ricciardi ed Enrica. Rai2, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 febbraio 2021)è Il, ore 21.40: Il- 1^Tv Fiction di Alessandro D’Alatri del 2020, con, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti. Prodotta in Italia. Durata: 100 minuti. La condanna del sangue: Che succede a giocare con le illusioni, a cancellare i sogni? Carmela Calise, cartomante-usuraia, inventa il futuro e lo sbriciola tra le dita. Mentre la città di Napoli si apre alla primavera, nel solito trionfo di profumi e canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne nel sangue anche il ricordo di un’antica passione. E proprio l’indagine sulla morte della cartomante porta al primo incontro traed Enrica. Rai2, ...

