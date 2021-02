Partono le prenotazioni per i vaccini agli over 80: nel Lazio 2.200 nei primi 7 minuti (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'Le prenotazioni in modalità online sul sito SaluteLazio.it - riferisce l'unità di crisi della Regione - sono partite con un quarto d'ora di anticipo sull'orario previsto e sono già 2.200 le prenotazioni eseguite nei primi 7 minuti. Un vero record. Si ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'Lein modalità online sul sito Salute.it - riferisce l'unità di crisi della Regione - sono partite con un quarto d'ora di anticipo sull'orario previsto e sono già 2.200 leeseguite nei. Un vero record. Si ...

damy85twit : SARDEGNA - L’avvio era previsto per metà febbraio, ma è slittato di quattro settimane, quindi, presumibilmente, a m… - globalistIT : Il calendario delle regioni - Sergei_Ardzinba : Lazio, partono le prenotazioni per il vaccino anti-Covid agli over 80 - AntonellaArezzo : Partono oggi nel Lazio le prenotazioni per il vaccino anti covid per gli Over 80. Se continua così mia madre arrive… - gabbb_ser : @gloquenzi @repubblica Perlomeno in queste due regioni le prenotazioni partono, visto cosa succese nel resto di Ita… -