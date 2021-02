Orlando Fazio - De Gregorio? Si può attaccare Pd Giusto però reagire | è bufera Dem

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ... Berlusconi, Salvini o M5s: per prendere ad esempio un'altra testata giornalistica, il Fatto Quotidiano , solo ieri in tv (dalla Annunziata, ndr) ha visto il direttore Travaglio dare del " Bin Laden" ...

GiovannaRubattu : @mastrodonato81 @RaiTre @concitadeg @fabfazio @MassimGiannini @DeBortoliF @AntDiBella @MarcoVarvello Non mi è piaci… -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Fazio

Il Sussidiario.net

... ma ieri sera la De Gregorio è tornata in video collegamento con Fabioe ha "rincarato" la ... su Twitter oggi è il vicesegretario Andreaa "tirare le fila" scrivendo - con tono a dire il ......Alberto Melloni Alberto Monteverdi Alberto Negri Alberto Prina Cerai Alberto Tripi Albina...Anton Cartwright Antonella Mori Antonella Napoli Antonella Scott Antonia Williams Antonino...Andrea Orlando sullo scontro Concita De Gregorio-Zingaretti andato in scena anche da Fazio: “si può attaccare un partito, ma non pretendere che il Pd..” ...Il 20 gennaio scorso le tre sigle sindacali, il segretario Provinciale Osapp Ettore Sommariva il Delegato Regionale Uspp Maurizio De Fazio e il Coordinatore Regionale della FP CGIL Campania Polizia ...