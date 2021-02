Non è l’Arena, tensione altissima. Giletti tuona contro il medico no-vax: “Lei è fatto” (Di lunedì 1 febbraio 2021) A Non è l’Arena momenti di altissima tensione, Giletti è costretto ad intervenire in maniera abbastanza brusca a si scaglia contro il medico no-vax Giletti a Non è l’Arena si scaglia contro il medico No vaxL’emergenza Covid tiene ancora banco nelle trasmissioni televisive. Ovvio, si tratta di un ‘problema’ (se vogliamo definirlo così, in maniera riduttiva) che preoccupa tutti. Diverse regioni d’Italia sono entrate in zona gialla proprio nelle ultime ore e questo ha già sollevato diverse polemiche. Sì, perché se c’è una cosa che manca nella ‘gestione’ delle nuove misure restrittive da parte della popolazione intera è proprio il buon senso. Molto difficile fare i conti con la voglia di libertà, da un lato, e la paura del ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 1 febbraio 2021) A Non èmomenti diè costretto ad intervenire in maniera abbastanza brusca a si scagliailno-vaxa Non èsi scagliailNo vaxL’emergenza Covid tiene ancora banco nelle trasmissioni televisive. Ovvio, si tratta di un ‘problema’ (se vogliamo definirlo così, in maniera riduttiva) che preoccupa tutti. Diverse regioni d’Italia sono entrate in zona gialla proprio nelle ultime ore e questo ha già sollevato diverse polemiche. Sì, perché se c’è una cosa che manca nella ‘gestione’ delle nuove misure restrittive da parte della popolazione intera è proprio il buon senso. Molto difficile fare i conti con la voglia di libertà, da un lato, e la paura del ...

