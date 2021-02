Niente Scamacca | il Parma torna sull’ex | tutto fatto per la firma

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilchiude per l’arrivo di Pellè. Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato e illavora con insistenza per regalare al tecnico D’Aversa l’attaccante di cui ha bisogno. La società sta per concludere per l’arrivo dell’italiano Graziano Pellè. Il giocatore classe 1985 si è svincolato dai cinesi dello Shandong Luneng ed è pronto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Niente Scamacca

15:25 - Ancora tutto da definire il futuro di Gianluca. Il Parma sta insistendo per ... 15:04 -Sassuolo per Nicolò Fagioli , il centrocampista rimane alla Juventus. ' così ha ...... la Juventus continua i contatti col Sassuolo per, mentre Inter e Roma potrebbero fare un ... ORE 14.40 -Parma per Callejon: lo spagnolo ex Napoli non vuole lasciare la Fiorentina. ORE ...L’ad del Sassuolo Carnevali torna a parlare di Scamacca, nome molto caldo nel mercato di Serie A. “Può anche restare al Genoa, non lo facciamo partire in prestito”. Ovviamente si parla di prestito sen ...La #Juventus si è tolta definitivamente dalla corsa per arrivare a #Scamacca // Juventus won’t sign Scamacca. The deal is off @GoalItalia @Goal 16:22 – Spunta l’alternativa a Scamacca. Secondo Tuttome ...