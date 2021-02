Napoli, allerta meteo gialla prorogata fino a domani mattina (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’allerta meteo che vige attualmente sul territorio partenopeo ed alcune zone limitrofe come il Cilento e le isole, è stata prorogata fino alle 8 di domani mattina. Il rischio idrogeologico è stato notato e segnalato dal Centro Funzionale che ha avvertito in prima battuta la Protezione civile della Regione Campania. Bisognerà quindi prestare attenzione nelle prossime ore soprattutto nelle aree territoriali più fragili La perturbazione che ancora insiste specialmente sulla fascia costiera porterà ancora piogge e temporali, isolati ma intensi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’che vige attualmente sul territorio partenopeo ed alcune zone limitrofe come il Cilento e le isole, è stataalle 8 di. Il rischio idrogeologico è stato notato e segnalato dal Centro Funzionale che ha avvertito in prima battuta la Protezione civile della Regione Campania. Bisognerà quindi prestare attenzione nelle prossime ore soprattutto nelle aree territoriali più fragili La perturbazione che ancora insiste specialmente sulla fascia costiera porterà ancora piogge e temporali, isolati ma intensi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

