Maria Teresa rivela la sua misteriosa storia con Francesco Baccini (Di martedì 2 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta durante la diretta della puntata del Grande Fratello Vip fa una super rivelazione shock: "Quindici anni fa sono stata con Francesco Baccini, dopo la sua esclusione a Sanremo" Francesco Baccini è una delle personalità più forti che la musica italiana ci abbia regalato negli anni Ottanta e Novanta. Spirito ribelle, poco incline al farsi imbavagliare o mettere il guinzaglio, ha costruito una carriera guardando ai grandi modelli di Guccini e De André, rimanendo fuori dall'industria discografica canonica ma riuscendo comunque a farsi apprezzare da molti. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata. Francesco Baccini è nato a Genova il 4 ottobre 1960 sotto il segno della Bilancia.

