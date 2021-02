Lecce, giovane uccisa a coltellate in strada: caccia all'uomo (Di lunedì 1 febbraio 2021) commenta lapresse Una giovane di 29 anni, Sonia Di Maggio, è stata uccisa a coltellate mentre si trovava in strada con il fidanzato a Minervino di Lecce , in località Specchia Gallone. La 29enne era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) commenta lapresse Unadi 29 anni, Sonia Di Maggio, è statamentre si trovava incon il fidanzato a Minervino di, in località Specchia Gallone. La 29enne era ...

giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Lecce, giovane uccisa a coltellate in strada: caccia all'uomo #lecce - NicoViscomi : RT @MediasetTgcom24: Lecce, giovane uccisa a coltellate in strada: caccia all'uomo #lecce - MediasetTgcom24 : Lecce, giovane uccisa a coltellate in strada: caccia all'uomo #lecce - MediasetTgcom24 : Lecce, giovane uccisa a coltellate in strada: caccia all'uomo #lecce - MondoPrimavera : Colpo allo scadere per il #Catanzaro di mister #Calabro?? #Calciomercato -