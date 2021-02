Lazio, Vavro ai saluti: in prestito all’Huesca (Di martedì 2 febbraio 2021) Colpo in uscita per la Lazio. Il club biancoceleste ha fatto sapere di aver ceduto in prestito Denis Vavro all’Huesca: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al termine della stagione sportiva corrente, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Vavro alla Sociedad Deportiva Huesca“, si legge nel comunicato ufficiale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Colpo in uscita per la. Il club biancoceleste ha fatto sapere di aver ceduto inDenis: “La S.S.comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al termine della stagione sportiva corrente, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denisalla Sociedad Deportiva Huesca“, si legge nel comunicato ufficiale. SportFace.

