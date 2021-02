La casa delle bambole - Ghostland: stasera su Rai4 il film horror di Pascal Laugier (Di lunedì 1 febbraio 2021) stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda La casa delle bambole - Gostland, il film horror del 2018 diretto dal francese Pascal Laugier. Appuntamento da brividi stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 con La casa delle bambole - Ghostland, il film horror francese, datato 2018, in onda sulla rete RAI in prima visione TV. Il regista Pascal Laugier è tra i fautori della new wave dell'horror d'oltralpe grazie all'enorme successo internazionale di Martyrs (2008) (che ha ottenuto anche un remake americano nel 2015), che gli ha dato il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021)su, alle 21:20, va in onda La- Gostland, ildel 2018 diretto dal francese. Appuntamento da brividisu(canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 con La, ilfrancese, datato 2018, in onda sulla rete RAI in prima visione TV. Il registaè tra i fautori della new wave dell'd'oltralpe grazie all'enorme successo internazionale di Martyrs (2008) (che ha ottenuto anche un remake americano nel 2015), che gli ha dato il ...

