Infortunio Ramsey, salta Inter Juventus: le ultimissime sul gallese (Di lunedì 1 febbraio 2021) Infortunio Ramsey – Brutta tegola in casa Juventus. Dopo l’allenamento odierno, è emersa una novità degna di nota: secondo quanto riferito da Sky Sport, Aaron Ramsey ha dovuto abbandonare anzitempo la seduta. Per un riacutizzarsi di un problema muscolare già accusato qualche settimana fa. Lo staff sanitario bianconero predica prudenza, anche perché il gallese nell’ultimo anno e mezzo è stato letteralmente falcidiato da noie muscolari. Infortunio Ramsey, le ultimissime sul gallese Nelle prossime ore l’ex Arsenal verrà sottoposto ad esami strumentali per accertare con più precisione l’entità dell’Infortunio: la speranza di Andrea Pirlo è che si tratti soltanto di uno stop preventivo, anche perché la mezzala sembra ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 1 febbraio 2021)– Brutta tegola in casa. Dopo l’allenamento odierno, è emersa una novità degna di nota: secondo quanto riferito da Sky Sport, Aaronha dovuto abbandonare anzitempo la seduta. Per un riacutizzarsi di un problema muscolare già accusato qualche settimana fa. Lo staff sanitario bianconero predica prudenza, anche perché ilnell’ultimo anno e mezzo è stato letteralmente falcidiato da noie muscolari., lesulNelle prossime ore l’ex Arsenal verrà sottoposto ad esami strumentali per accertare con più precisione l’entità dell’: la speranza di Andrea Pirlo è che si tratti soltanto di uno stop preventivo, anche perché la mezzala sembra ...

