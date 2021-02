I musei si reinventano «a chilometro zero»

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’apertura dei(solo giorni feriali) dopo quasi tre mesi di buio totale – notte senza luna che continua per teatri, sale concerti e cinema – ha rappresentato per molti una boccata d’ossigeno e un segnale di speranza: un’uscita dal tunnel del «mondo malato», forse più della riapparizione dei ristoranti nell’orizzonte del tempo libero. La direttrice deiVaticani Barbara Jatta, nel riaccogliere i visitatori fra le meravigliose collezioni pontificie dopo l’astinenza dettata dai Dpcm, ha affermato che «è stato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

