Futuro Gattuso, Auriemma sicuro: “Non si dimetterà dal Napoli” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rino Gattuso è ancora l’allenatore della SSC Napoli ma il suo Futuro, soprattutto dopo le parole poco lusinghiere dopo la vittoria contro il Parma, è in bilico. Per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà prendere una decisione già nelle prossime ore. Due sono le possibili scelte, continuare con Rino Gattuso fino a fine L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rinoè ancora l’allenatore della SSCma il suo, soprattutto dopo le parole poco lusinghiere dopo la vittoria contro il Parma, è in bilico. Per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà prendere una decisione già nelle prossime ore. Due sono le possibili scelte, continuare con Rinofino a fine L'articolo

Italia_Notizie : Gattuso contro De Laurentiis: cosa c’è dietro le tensioni che rischiano di pregiudicare la stagione del Napoli (e i… - Noovyis : (Gattuso contro De Laurentiis: cosa c’è dietro le tensioni che rischiano di pregiudicare la stagione del Napoli (e… - AleCat_91 : NAPOLI, CAOS GATTUSO E SITUAZIONE: ECCO I TRE NOMI PER IL FUTURO! - 90esimoOfficial : RT @ThePepps10: Non si pensa a gioire dopo una vittoria, bensì ad alimentare le polemiche e il clima infuocato. Io sto con #DeLaurentiis qu… - nicolagiordano : La mia opinione sull'attuale situazione con #Gattuso è che non si voglia programmare a lungo termine. La proprietà… -