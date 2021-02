“F**k you”: proprietario di casa contro Google Maps che si rifiuta di oscurarlo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Daily News un cittadino statunitense avrebbe chiesto a Google di oscurare la sua abitazione nella visuale satellitare dalla famosa piattaforma Google Maps. La risposta però del colosso di provenienza Silicon Valley sarebbe stata un secco e gelido NO, ciò ha provocato una forte reazione da parte del cittadino del Mississippi il quale non le ha di certo mandate a dire, infatti ha avuto la brillante idea di scrivere sul proprio tetto “vaffanc*lo”, riferendosi di certo alla multinazionale fondata da Larry Page e Sergey Brin. È possibile trovare la foto su Reddit. La reazione di Google è stata immediata infatti è arrivata subito la censura e sembra che Google presto deciderà di oscurare tutte le immagini di case nelle foto scattate attorno al mondo, sfida ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Daily News un cittadino statunitense avrebbe chiesto adi oscurare la sua abitazione nella visuale satellitare dalla famosa piattaforma. La risposta però del colosso di provenienza Silicon Valley sarebbe stata un secco e gelido NO, ciò ha provocato una forte reazione da parte del cittadino del Mississippi il quale non le ha di certo mandate a dire, infatti ha avuto la brillante idea di scrivere sul proprio tetto “vaffanc*lo”, riferendosi di certo alla multinazionale fondata da Larry Page e Sergey Brin. È possibile trovare la foto su Reddit. La reazione diè stata immediata infatti è arrivata subito la censura e sembra chepresto deciderà di oscurare tutte le immagini di case nelle foto scattate attorno al mondo, sfida ...

