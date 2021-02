Firenze, monopattino: casco obbligatorio anche per maggiorenni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da oggi, lunedì 1° febbraio, a Firenze è in vigore l'obbligo del casco sul monopattino elettrico anche per i maggiorenni, si rischia una multa da 87 a 344 euro Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da oggi, lunedì 1° febbraio, aè in vigore l'obbligo delsulelettricoper i, si rischia una multa da 87 a 344 euro

FirenzePost : Firenze, monopattino: casco obbligatorio anche per maggiorenni - rep_firenze : Firenze, da oggi casco obbligatorio sul monopattino. In attesa del Tar [aggiornamento delle 20:13] - rep_firenze : Firenze, da oggi casco obbligatorio sul monopattino. In attesa del Tar [aggiornamento delle 20:10] - DarioNardella : RT @Ste_Giorgetti: Da oggi in vigore l'obbligo del casco per chi utilizza il monopattino. Un piccolo accorgimento a tutela della sicurezza… - simcopter : RT @Ste_Giorgetti: Da oggi in vigore l'obbligo del casco per chi utilizza il monopattino. Un piccolo accorgimento a tutela della sicurezza… -