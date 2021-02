Festival di Sanremo, la decisione definitiva: ecco come sarà (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 sarà tutto all’insegna del compromesso tra le ragioni del mondo dello spettacolo e le esigenze di sicurezza e prevenzione dei contagi. Dopo diverse settimane di “sì”, “ma” e “forse”, con il consueto strascico di polemiche e malumori, è ora arrivata la tanto attesa decisione definitiva sul Festival della Canzone Italiana L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildi2021tutto all’insegna del compromesso tra le ragioni del mondo dello spettacolo e le esigenze di sicurezza e prevenzione dei contagi. Dopo diverse settimane di “sì”, “ma” e “forse”, con il consueto strascico di polemiche e malumori, è ora arrivata la tanto attesasuldella Canzone Italiana L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - rtl1025 : ?? Niente #pubblico all'#Ariston, stop agli eventi esterni e alla presenza a Sanremo di programmi collegati al festi… - ezio14199935 : RT @AzzurraBarbuto: Le scuole si possono chiudere per un anno ma al Festival di Sanremo non si può proprio rinunciare, pena la rivolta nazi… - DelfinaFrang97 : RT @rtl1025: ?? Il #Festival di #Sanremo2021 si svolgerà dal 2 al 6 marzo senza pubblico in sala, stop agli eventi esterni e a programmi col… -