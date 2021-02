Dialogo a distanza fra Lucera e Copenaghen (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Dialogo a distanza tra l'italiano Giuseppe Ar e il danese Vilhelm Hammershøi. Una corrispondenza di luce e di spazio che racconta, tra fine Ottocento e pieno Novecento, le inquietudini quotidiane e l'enigma dell'esistenza. Di un raro e grande pittore pugliese di Lucera, Giuseppe Ar, abbiamo parlato qui, osservandone la vocazione intimistica e crepuscolare in una pittura sofisticatissima, con la qualità serica di un tessuto. Gli interni desolati, le stanze abbandonate, le presenze silenziose determinano una sospensione metafisica che nulla deve alla pittura di Giorgio De Chirico, cui pure si affianca. Diversa è la fonte per Ar, e senza che altri la condivida, come per uno spirito del tempo, nell'onda lunga del Simbolismo. Per chi era partito con Antonio Mancini, la scelta di una pittura ritrosa e ritirata ha un significato ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 febbraio 2021) Iltra l'italiano Giuseppe Ar e il danese Vilhelm Hammershøi. Una corrispondenza di luce e di spazio che racconta, tra fine Ottocento e pieno Novecento, le inquietudini quotidiane e l'enigma dell'esistenza. Di un raro e grande pittore pugliese di, Giuseppe Ar, abbiamo parlato qui, osservandone la vocazione intimistica e crepuscolare in una pittura sofisticatissima, con la qualità serica di un tessuto. Gli interni desolati, le stanze abbandonate, le presenze silenziose determinano una sospensione metafisica che nulla deve alla pittura di Giorgio De Chirico, cui pure si affianca. Diversa è la fonte per Ar, e senza che altri la condivida, come per uno spirito del tempo, nell'onda lunga del Simbolismo. Per chi era partito con Antonio Mancini, la scelta di una pittura ritrosa e ritirata ha un significato ...

panorama_it : Il dialogo a distanza tra l'italiano Giuseppe Ar e il danese Vilhelm Hammershøi. Una corrispondenza di luce e di sp… - mafrawilge : La totale assenza di logica e conoscenza del nostro buon segretario @nzingaretti del @pdnetwork si evince tutta nel… - Troyesblueyes : Ragazzi, c'era una distanza che oltre ad esser fisica era proprio il dialogo fra due mondi opposti e non sovrapponi… - SEditoriale : Giovedì 4/2 @LAGNroma | Incontro online dedicato alla mostra e al catalogo “A distanza ravvicinata”, progetto che h… - HSkelsen : @matteorenzi Sul fango c'è molto da dire. In queste settimane c'erano anche 3 trasmissioni in contemporanea che vi… -