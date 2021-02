Dall’argento a Dogecoin | ecco i nuovi obiettivi dei trader su Reddit

Leggi su wired

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Argento (Pixabay)Nella frenesia dei mercati finanziari alimentata dalle mosse degli investitori in contatto su, si avvertono i primi movimenti nelle quotazioni dell’argento, che stamani ha superato i 30 dollari l’oncia, riferisce Bloomberg. Gli utenti del forum r/wallstreetbets vogliono suscitare uno short squeeze della commodity e hanno fissato i loroper fine aprile, ma la commodity nelle ultime ore ha già registrato picchi del +11%, arrivando a un prezzo che non si vedeva dal 2013. La settimana scorsa la quotazione si aggirava intorno ai 25 dollari, e venerdì l’iShares silver trust, il maggior prodotto etf che segue le performance sul mercato dell’argento, che fisicamente è conservato in lingotti a Londra, ha registrato un flusso in entrata netto di 944 milioni di dollari, mentre su Twitter ha preso piede l’hashtag ...