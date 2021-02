Chi è Keith Gill | lo youtuber dietro il boom di GameStop

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Grazie a lui sono stati in molti a diventare miliardari da un giorno all’altro tramite la “scommessa” finanziaria lanciata dalla piattaforma Reddit. Il distributore di videogiochi ha registrato un aumento del valore delle azioni nella borsa di New York di più di 1000%. A spingere questa crescita storica c’è stato un gruppo di ragazzi che volevano ribellarsi all’establishment del mercato. Tutto è cominciato sul forum della piattaforma Reddit, che conta circa tre milioni di utenti. Lì ognuno racconta i propri successi e disavventure sulla borsa, attraverso meme e grafici divertenti. In questo spazio è nata l’iniziativa di acquistare titoli diper costringere a chi aveva scommesso sul crollo dei titoli a ricomprarseli per limitare le perdite. Questo ha provocato uno “short squeeze” (liquidazione forzata), che ha aumentato ancora di più il prezzo dei ...

dalianera : Credo solo adesso, a distanza di 24 h di fitto e acuto pensiero, di aver compreso chi fosse il volto rappresentato… - DOVEEEEEE : @AntoLello2 @CloudsInClod @eleonmars @Defcon1979 @Ladyshadow1985 @Papaverargemo @__Hubble__ @AnnaToniolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Keith

ViaggiNews.com

Al di là del valore fortemente simbolico di tutta la vicenda,metaforicamente ha stappato le ...che su Youtube ha contribuito a rilanciare l'ondata rialzista col profilo Roaring Kitty è...... c'èha dovuto modificare quasi in toto il suo lavoro di addetta alla comunicazione musicale e ... Roger Waters, Bruce Springsteen, Muse, Radiohead, Linkin Park Robbie Williams,Jarrett, tra ...TERNI In un anno come quello conclusosi da poco, che passerà alla storia come il più “silenzioso” che si sia mai vissuto dal punto di vista musicale, c’è chi ...Il Cantante Mascherato, lo show canoro condotto da Milly Carlucci, sta per tornare in prima serata su Rai1, a partire da venerdì 29 gennaio ...