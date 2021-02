Carpi - Mantova 2 - 0 Eleuteri e De Sena a bersaglio

gazzettamantova : Di Molfetta e la sconfitta del Mantova a Carpi: «Creato molto, siamo stati sfortunati» Nessun punto a Carpi per il… - gazzettamantova : Studio Biancorosso, il podcast sul Mantova calcio: a Carpi il bel gioco non basta Puntata ricca di contenuti del po… - Giulio_Nosotti : @elOrcorn @walnut_85 @DonatoEuropa Feralpi quest'anno é poca poca roba. Padova Modena Sudtirol Perugia Cesena Samb… - IlMostardino : #Carpi, #presentazione di #Llamas: 'La vittoria contro il #Mantova ci ha tirato su il morale' - gazzettamantova : Puntata ricca di contenuti del podcast sul @mantova1911: oltre alla sconfitta in casa del @carpifc1909 si parla anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Carpi Mantova

La Voce di Mantova

... Modena 40 Padova 38 Sambenedettese 36 Cesena, FeralpiSalò 35 Triestina 33, Virtus Verona 32 Matelica 3124 Gubbio, Fermana 23 Legnago 22 Vis Pesaro 21 Fano 17 Imolese 16 Ravenna 15 ...... alle ore 17:30 il Padova farà visita alper la 22° giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2 - 0 contro ile in classifica sono decimi ...La partita AJ Fano - Carpi del Giovedì 4 febbraio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Serie C ...Dopo la sconfitta di sabato in casa della Vis Pesaro, il Modena, nell’anticipo della terza giornata di ritorno, non va oltre il pari, in casa con la Triestina. Con questo risultato, il Modena aggancia ...