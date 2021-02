Cara Goggia | non sei sola | tutti gli infortuni dei campioni | tra drammi e miracoli

FontanaPres : Che sfortuna! Ancora un infortunio a perseguitare la nostra Sofia Goggia, che dovrà saltare i Mondiali di Sci a Co… - ALisimberti : RT @FontanaPres: Che sfortuna! Ancora un infortunio a perseguitare la nostra Sofia Goggia, che dovrà saltare i Mondiali di Sci a Cortina.… - renzocrosa : RT @FontanaPres: Che sfortuna! Ancora un infortunio a perseguitare la nostra Sofia Goggia, che dovrà saltare i Mondiali di Sci a Cortina.… - FlipRuth : RT @FontanaPres: Che sfortuna! Ancora un infortunio a perseguitare la nostra Sofia Goggia, che dovrà saltare i Mondiali di Sci a Cortina.… - GHERARDIMAURO1 : RT @FontanaPres: Che sfortuna! Ancora un infortunio a perseguitare la nostra Sofia Goggia, che dovrà saltare i Mondiali di Sci a Cortina.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Goggia

Gazzetta del Sud

Consola - neanche troppo - sapere che lain buona compagnia. Tanti altri azzurri (ma non solo) hanno attraversato l'inferno prima di tornare trionfanti. Che sia di buona auspicio,Sofia. ...L'Olimpia delle Tofane di Cortina è una pista tantoa Sofia, costretta ad interrompere la scorsa stagione ancor prima del lockdown a causa di una frattura al polso sinistro. La 27enne ...Piange Sofia Goggia . E stavolta a solcarle il volto sono lacrime amare, di un sapore diverso da quelle versate sui podi di mezza Europa. Per gioia. La dolce ...L'olimpionica di snowboard scrive all'amica dopo l'infortunio a Garmisch: "Tornerai sul podio, per il cuore che metti in tutto quello che fai". Fontana: ti aspettiamo presto in pista ...