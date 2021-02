Alfa Romeo 147 GTA: un esemplare va all’asta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un’Alfa Romeo 147 GTA è in vendita all’asta. La RM Sotheby’s, in occasione di un evento che avverrà il 19 e 20 febbraio, mette tra i suoi lotti un magnifico esemplare della compatta del Biscione, con poco più di 30 mila Km. La vettura, di colore nero con interni in pelle neri e grigi, è Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un’147 GTA è in vendita. La RM Sotheby’s, in occasione di un evento che avverrà il 19 e 20 febbraio, mette tra i suoi lotti un magnificodella compatta del Biscione, con poco più di 30 mila Km. La vettura, di colore nero con interni in pelle neri e grigi, è

motorespuntoes : RT @LienhardRacing: Alfa Romeo Giulia GTA © by eCARt - fabiocavagnera : RT @motorionline: #AlfaRomeo: la visita di Jean-Philippe Imparato al Museo di #Arese - motorionline : #AlfaRomeo: la visita di Jean-Philippe Imparato al Museo di #Arese - JorgeLambarri28 : RT @LinkotRacing: Alfa Romeo 6 C 2500 S Berlinetta by Touring 1939-barchetta. Médiacenter. studios - Bea70316053 : RT @Autoingros: I versi della 'Vita Nuova' di Dante Alighieri per Alfa Romeo Giulia, un' auto che sintetizza Eleganza e Perfezione. Alfa R… -