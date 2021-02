Alessandra Celentano sospende la maglia a Tommaso: ecco cosa è successo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel daytime di oggi di Amici 20, lunedì 1 febbraio 2021, andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, Alessandra Celentano ha sospeso la felpa dell’allievo Tommaso. Il ballerino che fa parte del team della coach di danza classica, infatti, durante le ore di classico è sembrato svogliato e stanco. Per questo motivo, la “maestra” Celentano ha deciso di prendere tale provvedimento disciplinare nei confronti del proprio allievo. A segnalare il comportamento poco professionale dei ballerini di Amici 20 è stato proprio il professore Alberto Montesso. Quest’ultimo, infatti, ha riportato più volte alla giudice Celentano che i ragazzi durante la sua lezione alla sbarra, che si tiene di mattina alle ore 7:30, sono stanchi, deconcentrati e non si applicano quanto dovrebbero. Per questo motivo, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel daytime di oggi di Amici 20, lunedì 1 febbraio 2021, andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque,ha sospeso la felpa dell’allievo. Il ballerino che fa parte del team della coach di danza classica, infatti, durante le ore di classico è sembrato svogliato e stanco. Per questo motivo, la “maestra”ha deciso di prendere tale provvedimento disciplinare nei confronti del proprio allievo. A segnalare il comportamento poco professionale dei ballerini di Amici 20 è stato proprio il professore Alberto Montesso. Quest’ultimo, infatti, ha riportato più volte alla giudiceche i ragazzi durante la sua lezione alla sbarra, che si tiene di mattina alle ore 7:30, sono stanchi, deconcentrati e non si applicano quanto dovrebbero. Per questo motivo, ...

tuttopuntotv : Alessandra Celentano sospende la maglia a Tommaso: ecco cosa è successo #amici20 #amici2020 - ichoosezayn12 : RT @Alessandra9897: Se tutti i maestri fossero come Alessandra Celentano, l'Italia sarebbe un posto migliore #AMICI20 - Alessandra9897 : Se tutti i maestri fossero come Alessandra Celentano, l'Italia sarebbe un posto migliore #AMICI20 - clocchan : Il giorno in cui Alessandra Celentano non sarà più in quella scuola sarà ufficialmente la fine di Amici #amici20 - _ChevyImpala_ : Alessandra Celentano unica prof di ballo punto. #AMICI20 -