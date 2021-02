Affari Ufficiali LIVE | Pajac dal Cagliari al Brescia

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Si chiude oggi la finestra invernale di calciomercato. Il gong finale è fissato, come ogni anno, per le 20:00. Seguiremotutte le operazioni di quest’ultima giornata di trattative. 14.13: Monza, arriva Signorile dal Milan 14.00: Markodalala titolo defenitivo 13.48: Il centrocampista Fabrizio Caligara, classe 2000, è un nuovo calciatore dell’Ascoli. Lo rende noto il sito della Lega B sottolineando che il giocatore arriva a titolo temporaneo dal. 13.40: Granada, Domingos Quina nuovo rinforzo in mediana 13.20: Kacper Urbanski è un nuovo giocatore del Bologna. Il classe 2004 polacco arriva dall‘Akademia Pilkarska. Tre giorni fa ha effettuato le visite mediche, adesso il contratto è stato depositato in Lega. 13.10: L’Atalantazza il ...