Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2021 ore 07:30 (Di domenica 31 gennaio 2021) Viabilità DEL 31 GENNAIO 2021 ORE 07.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio TRAFFICO CHE SCORRE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI. RICORDIAMO CHE SONO TERMINATI I LAVORI SULLA CASILINA CHE HANNO PORTATO MODIFICHE ALLA CIRCOLazioNE SULLA LINEA S04 ATTUALMENTE LA LINEA E’ RIPRISTINATA SULL’INTERO PERCORSO CHE VA DA PARCO DI CENTOCELLE AD APPIA SAN GIOVANNI RICORDIAMO CHE DA QUALCHE GIORNO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 31 gennaio 2021)DEL 31 GENNAIOORE 07.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LATRAFFICO CHE SCORRE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI. RICORDIAMO CHE SONO TERMINATI I LAVORI SULLA CASILINA CHE HANNO PORTATO MODIFICHE ALLA CIRCONE SULLA LINEA S04 ATTUALMENTE LA LINEA E’ RIPRISTINATA SULL’INTERO PERCORSO CHE VA DA PARCO DI CENTOCELLE AD APPIA SAN GIOVANNI RICORDIAMO CHE DA QUALCHE GIORNO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ...

VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2021 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO PER L'... QUI NEI PRESSI DI TOR LUPARA; RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA ROMA - FIUMICINO RESTA CHIUSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30 - 01 - 2021 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2021 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA ROMA - FIUMICINO RESTA CHIUSO PER LAVORI ...

DEL 30 GENNAIO 2021 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO PER L'... QUI NEI PRESSI DI TOR LUPARA; RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA ROMA - FIUMICINO RESTA CHIUSO ...
DEL 30 GENNAIO 2021 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA ROMA - FIUMICINO RESTA CHIUSO PER LAVORI ...