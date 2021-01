Udinese, Gotti: “Espulsione di De Paul esagerata. L’approccio umile ha funzionato” (Di domenica 31 gennaio 2021) L'Udinese torna a sorridere. Dopo i pareggi contro Atalanta e Inter, i friulani conquistano tre punti importantissimi contro lo Spezia e risalgono in classifica.caption id="attachment 1054245" align="alignnone" width="5568" Gotti, getty images/captionLE PAROLE DI GottiIl tecnico Luca Gotti analizza la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "De Paul dimostra sempre la voglia di essere protagonista: credo abbia esagerato, ma il secondo giallo mi è sembrato leggermente forzato. La situazione di classifica e il percorso ci hanno consigliato un approccio umile, esattamente come quando abbiamo affrontato Inter e Atalanta. Cercavamo di togliere allo Spezia le qualità e ciò che riescono a mettere in campo sempre, proponendo le nostre azioni. Non abbiamo rischiato nemmeno in ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) L'torna a sorridere. Dopo i pareggi contro Atalanta e Inter, i friulani conquistano tre punti importantissimi contro lo Spezia e risalgono in classifica.caption id="attachment 1054245" align="alignnone" width="5568", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Lucaanalizza la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Dedimostra sempre la voglia di essere protagonista: credo abbia esagerato, ma il secondo giallo mi è sembrato leggermente forzato. La situazione di classifica e il percorso ci hanno consigliato un approccio, esattamente come quando abbiamo affrontato Inter e Atalanta. Cercavamo di togliere allo Spezia le qualità e ciò che riescono a mettere in campo sempre, proponendo le nostre azioni. Non abbiamo rischiato nemmeno in ...

messveneto : Spezia-Udinese, Gotti nel post partita: “Ci siamo messi l’elmetto e abbiamo lottato. Bravi i ragazzi” - messveneto : L'Udinese, l'azzardo di Gino Pozzo e la ragnatela di Gotti: il mister pensa in grande e i suoi ragazzi entrano in a… - sportli26181512 : Gotti: 'L'#Udinese ha saputo lottare con lo Spezia': Il tecnico: 'Deulofeu? A me dispiace quando un giocatore è del… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Udinese, Gotti: 'Non abbiamo mai rischiato, nemmeno in 10. Braaf? Qualità incredibili' - BombeDiVlad : ???? #Udinese, #Gotti commenta la vittoria sullo #Spezia è il mercato ???? ##Braaf è impressionante. Non abbiamo ma… -