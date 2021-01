Traffico Roma del 31-01-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione scarsi gli spostamenti su tutto il grande raccordo anulare su letterato cittadino dellaTeramo si viaggia senza disagi anche sul percorso della tangenziale est e su entrambe le direzioni della galleria Giovanni XXIII vado avanti per tutto il mese di febbraio agli interventi di manutenzione per il viadotto della Magliana con alla chiusura alin direzione dell’aeroporto tra via del pattinaggio e via della Magliana ricordiamo che i lavori sono anche sullo stesso tratto in direzione dell’EUR dove si transita tramite riduzione di carreggiata in zona Centocelle proseguono le chiusure notturne su Viale Palmiro Togliatti per il rinnovo del manto stradale anche stasera prudenza per il divieto di transito dalle 21 alle 6 di domani mattina tra via Giovanni Battista Tony e via ...