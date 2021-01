Sofia Goggia infortunio e rischio Mondiali (Di domenica 31 gennaio 2021) L’infortunio di Sofia Goggia di oggi a Garmisch-Partenkirchen preoccupa in vista dei Mondiali di Cortina. Si attendono notizie dopo la visita specialistica. Sofia Goggia infortunio: cosa è successo? Dopo la cancellazione del super-g di oggi, domenica 31 gennaio a Garmisch, la campionessa olimpica stava rientrando in hotel. Sofia Goggia è stata soccorsa sulla pista turistica che affianca la “Kandahar”. Pare sia caduta mentre si trovava davanti a Petra Vlhova mentre scendeva a valle dopo che, come tutte le colleghe, ha ricevuto la notizia della cancellazione del super-g previsto oggi a Garmisch-Partenkirchen. Era praticamente ormai a valle, l’azzurra è scivolata ed è stata portata via in barella, con un dolore al ginocchio destro. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) L’didi oggi a Garmisch-Partenkirchen preoccupa in vista deidi Cortina. Si attendono notizie dopo la visita specialistica.: cosa è successo? Dopo la cancellazione del super-g di oggi, domenica 31 gennaio a Garmisch, la campionessa olimpica stava rientrando in hotel.è stata soccorsa sulla pista turistica che affianca la “Kandahar”. Pare sia caduta mentre si trovava davanti a Petra Vlhova mentre scendeva a valle dopo che, come tutte le colleghe, ha ricevuto la notizia della cancellazione del super-g previsto oggi a Garmisch-Partenkirchen. Era praticamente ormai a valle, l’azzurra è scivolata ed è stata portata via in barella, con un dolore al ginocchio destro. ...

Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - SkySport : ULTIM'ORA SCI GARMISCH, SOFIA GOGGIA CADE SU PISTA DI RIENTRO TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO DESTRO ACCERTAMENTI IN… - Eurosport_IT : Sofia Goggia ha riportato un 'Trauma distorsivo al ginocchio destro, accertamenti in serata', fa sapere FISI. Forza Sofi! #EurosportSCI - GiaPettinelli : Sci: allarme per Sofia Goggia, cade in pista a Garmisch - Sci - ANSA - DarkLadyMouse : Sofia Goggia s'è fatta male in allenamento a 10 giorni dal Mondiale. Fortunatamente col 2020 ho esaurito il reperto… -