SI | Vendola | ' bene alleanza governo | ma progetto riformista non ancora definito'

(Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen (Adnkronos) - "La relazione di Nicola è stata veramente efficace e precisa sui temi della crisi prodotta da Matteo Renzi, e cioè l'insopportabilità di che l'idea che il Recovery Plan potesse e possa essere lo strumento di un disegno egualitario del modello di sviluppo, e cioè che così si potesse mettere al centro del dibattio politico del Paese la questione sociale che oggi in epoca di pandemia è ancor più il tema delle diseguaglianze". Lo ha detto Nichiin uno dei passaggi del suo intervento al secondo congresso nazionale di Sinistra Italiana, in corso online. “La linea politica che noi abbiamo costruito in questo periodo mi convince così come la difesa di questa maggioranza die delle possibilità che si possono aprire nelle prossime ore per la riconferma della maggioranza diche abbiamo ...

